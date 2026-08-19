سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.00161127 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.025% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.00161241 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00155125 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.531%.