سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 0.0108924 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.062% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.231% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 0.0108944 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0108554 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.186%.