سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.000593319 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.123% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.029% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.000596668 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000586652 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.660%.