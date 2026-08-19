سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدينار البحريني

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدينار البحريني حاليًا 0.0000429162 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.039% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدينار البحريني بين أعلى مستوى 0.0000429343 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000429162 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.020%.