سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الليف البلغاري

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الليف البلغاري حاليًا 0.000192207 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.113% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.441% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الليف البلغاري بين أعلى مستوى 0.000193355 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.000191872 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.154%.