سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.000160945 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.406% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.252% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.000161557 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.000159777 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.247%.