سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 0.170185 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.460% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.243% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 0.170185 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.169374 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.301%.