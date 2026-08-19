سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 0.0415608 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.100% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.189% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 0.0417054 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0414557 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.269%.