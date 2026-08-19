سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 0.00911248 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.190% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.765% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 0.00918909 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00910902 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.252%.