سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الإمارات العربية المتحدة حاليًا 0.000418109 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.020% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الإمارات العربية المتحدة بين أعلى مستوى 0.000418222 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000418063 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.017%.