سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 0.220202 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.568% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.468% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 0.22159 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.218182 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.040%.