سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 7.6752 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.657% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.232% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 7.7862 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 7.67483 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.963%.