سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 1.60601 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.529% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.939% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 1.62282 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.60601 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.974%.