سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 50.4598 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.315% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.854% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 50.8943 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 50.256 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.967%.