سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 0.602399 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.687% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.163% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 0.609489 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.601787 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.