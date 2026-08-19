سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 35.781 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.778% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.147% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 36.1963 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 35.7063 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.286%.