سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.0318017 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.552% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.609% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.0323563 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0314979 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.410%.