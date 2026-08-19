سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 0.448987 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.327% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.788% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 0.454042 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.448046 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.975%.