سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 0.129211 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.436% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.831% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 0.131104 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.128912 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.927%.