سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.195397 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.520% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.538% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.199607 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.187721 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.897%.