سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال السعودي
هل تبحث عن أسعار صرف GMD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة الدلاسي الغامبي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة الدلاسي الغامبي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال السعودي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GMD إلى SAR
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0513
|الأدنى
|0.0509
|المتوسط
|0.0512
|التغيير
|-0.88%
يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال السعودي حاليًا 0.0508821 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.574% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.836% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال السعودي بين أعلى مستوى 0.0513334 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0508263 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.
GMD إلى SAR مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert الدلاسي الغامبي to ريال سعودي
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اختر GMD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert الدلاسي الغامبي to ريال سعودي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GMD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.