سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.0494028 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.575% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.826% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.0498377 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0493526 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.939%.