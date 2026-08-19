سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0600456 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.289% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.896% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0605883 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0599181 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.017%.