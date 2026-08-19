سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال العماني

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال العماني حاليًا 0.00521763 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.575% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.830% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الريال العماني بين أعلى مستوى 0.00526342 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00521199 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.976%.