سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 0.49753 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.883% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.163% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 0.503757 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.49753 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.