سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 0.637047 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.413% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.944% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 0.646741 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.637047 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.