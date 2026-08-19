سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 54.819 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.563% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.903% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 55.3357 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 54.7599 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.010%.