سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 1.75502 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.575% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.676% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 1.76921 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.74985 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.955%.