سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الكرونة الأيسلندية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكرونة الأيسلندية حاليًا 1.66395 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.587% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.064% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكرونة الأيسلندية بين أعلى مستوى 1.68566 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.66395 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.962%.