سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 241.719 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.586% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.985% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 244.555 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 241.716 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.024%.