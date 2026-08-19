سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي حاليًا 0.103333 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.595% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.822% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي بين أعلى مستوى 0.10427 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.103255 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.