سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 2.17865 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.457% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.349% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 2.18866 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2.16593 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.