سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 6.08254 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.490% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.971% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 6.14634 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 6.07659 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.939%.