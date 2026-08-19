سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 41.947 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.843% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.863% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 42.9698 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 41.947 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.