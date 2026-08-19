سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 0.0913458 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.617% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.928% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 0.0922258 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0912834 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.987%.