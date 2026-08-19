سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 12.5697 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.783% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.653% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 12.6173 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 12.3371 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.171%.