سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.0188079 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.493% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.182% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.019078 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0188079 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.931%.