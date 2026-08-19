سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.191959 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.434% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.970% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.193839 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.185633 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 3.531%.