سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 1.65338 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.142% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.995% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 1.68703 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.65338 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.974%.