سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.0191498 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.097% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.096% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.0193978 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0190761 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.953%.