سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 20.2607 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.099% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.563% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 20.4111 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 20.1825 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.