سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 1.0848 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.686% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.542% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 1.10331 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.0848 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.005%.