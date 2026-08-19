سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الراند الجنوب أفريقي
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سجل أسعار صرف باوند جبل طارق إلى إلى الراند الجنوب أفريقي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GIP إلى ZAR
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|21.9955
|الأدنى
|21.7882
|المتوسط
|21.9157
|التغيير
|0.95%
يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 21.9955 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.613% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 22.0229 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 21.755 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.291%.
GIP إلى ZAR مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert باوند جبل طارق to راند جنوب إفريقي
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اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
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سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert باوند جبل طارق to راند جنوب إفريقي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.