سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 139.667 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.090% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.151% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 140.032 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 139.539 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.163%.