سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى لساموا تالاس حاليًا 3.67622 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.105% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 3.69163 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 3.66486 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.222%.