سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 160.45 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.005% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.131% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 161.039 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 159.996 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.203%.