سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 44.8464 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.312% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.208% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 44.9094 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 44.6333 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.132%.