سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 21.9846 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.043% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.557% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 22.0201 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 21.7444 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.377%.