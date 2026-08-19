سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى بدولارات سورينام حاليًا 51.2876 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.083% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.627% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 51.362 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 50.7605 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.490%.