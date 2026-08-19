سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 1.00155 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 1.00237 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.00007 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.163%.